خلال مكالمة هاتفية.. هذا ما بحثه بوتين مع زعيم كوريا الشمالية

خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس الثلاثاء، تعهّد كل من والزعيم الكوري كيم جونغ أون بــ"تعزيز التعاون" بين بلديهما، وفق ما أعلنت بيونغيانغ.وقالت الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء إن كيم وبوتين أشادا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين في 2024 والتي تشمل "كل المجالات"، بما في ذلك معاهدة الدفاع المشترك، وأكدا "استعدادهما لتعزيز التعاون في ".وتأتي هذه المكالمة قبيل بضعة أيام من القمة المقررة الجمعة في ألاسكا بين بوتين ونظيره الأميركي للبحث في سبل وقف الحرب في .وفي أكّد الكرملين في بيان أن بوتين "تبادل مع كيم جونغ أون معلومات في سياق المحادثات المرتقبة" بينه وبين .وتوطّدت العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ بقوة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.وشاركت كوريا الشمالية بفعالية في هذه الحرب ولا سيّما عبر تزويدها حليفتها بأسلحة وذخيرة، فضلا عن إرسالها آلافا من الجنود إلى خطوط الجبهة، وخصوصا في كورسك، المقاطعة الروسية الحدودية مع أوكرانيا والتي احتلّت قوات كييف أجزاء منها قبل أن تحرّرها موسكو بدعم من بيونغيانغ.(سكاي نيوز)