زيلينسكي يؤكد: أوكرانيا لن تنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها لأن هذا غير دستوري

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء ان يريد أن تنسحب من الـ30 في المئة المتبقية من منطقة دونيتسك التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار.وذكر زيلينسكي أن مسؤولين أميركيين نقلوا إليه الموقف الروسي قبيل القمة المقررة يوم الجمعة المقبل بين بوتين والرئيس الأميركي في ألاسكا بشأن الحرب في أوكرانيا.وأكد زيلينسكي مجددا أن أوكرانيا لن تنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها لأن هذا غير دستوري وسيشكل فقط "نقطة انطلاق لغزو روسي مستقبلي".ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستشارك في قمة يوم الجمعة.كما تم تجاهل في الاجتماع، وناشدت دول الاتحاد الثلاثاء لحماية مصالحهم.وصرّح زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف بأن بوتين يريد الـ9 آلاف كيلومتر مربع (3500 ميل مربع) التي تسيطر عليها كييف في دونيتسك، حيث تدور أعنف المعارك حاليا، في إطار خطة وقف إطلاق النار.والقيام بذلك يعني منح منطقة دونباس بالكامل، وهي منطقة تشكل قلب الصناعة بشرقي أوكرانيا، والذي كان بوتين يرغب في السيطرة عليه منذ فترة طويلة.ونقلت عن الرئيس الأوكراني قوله إن "شبه القرم، التي احتلتها روسيا في انتهاك للقانون الدولي في عام 2014، كانت بالفعل (100 في المئة) نقطة انطلاق للهجوم على جنوب أوكرانيا".وأضاف أن روسيا لم تنشر قواتها الخاصة في دونباس الخاضعة لسيطرة الانفصاليين ولكن، قامت بدلا من ذلك، بدمج المنشقين في الجيش الروسي.وحذر زيلينسكي من أن أي انسحاب للوحدات الأوكرانية من مواقعها في دونباس سوف يسمح لموسكو بالإعداد لهجوم جديد.وتابع قائلا إنه سيكون لدى بوتين بعد ذلك مسار واضح في غضون سنوات قليلة إلى مناطق خاركيف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك.(سكاي نيوز)