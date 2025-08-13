Advertisement

عربي-دولي

تحذير من غوتيريش لإسرائيل بشأن ارتكاب انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
13-08-2025 | 00:35
Doc-P-1404064-638906687332748657.jpg
Doc-P-1404064-638906687332748657.jpg photos 0
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيرًا لإسرائيل استنادًا إلى "معلومات موثوقة" تشير إلى مزاعم تورط القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية في أعمال عنف جنسي بحق أسرى فلسطينيين.
وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة "إكس" الثلاثاء: "أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية".


وأوضح غوتيريش فيها أنه "بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع".


وأضاف: "مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظرا للمخاوف الكبيرة من أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار".


ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي"، مؤكدا أنه يتوقع من إسرائيل أيضا "وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنيا"، بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.
