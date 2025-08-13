Advertisement

مسؤول نيوزيلندي ينتقد نتنياهو: "فقد صوابه"

13-08-2025 | 02:20
أوضح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فقد صوابه"، وذلك في وقت تدرس فيه نيوزيلندا إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال للصحافيين :"إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماما"، مشيرا إلى أن "نتنياهو قد تمادى كثيرا".
