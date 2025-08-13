مسؤول نيوزيلندي ينتقد نتنياهو: "فقد صوابه"

Advertisement

أوضح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم أن "فقد صوابه"، وذلك في وقت تدرس فيه إمكانية الاعتراف بالدولة ، وفقًا لوكالة " ".وقال للصحافيين :"إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماما"، مشيرا إلى أن " قد تمادى كثيرا".