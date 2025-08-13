بعد الخلافات.. نائب ترامب يدعو ماسك إلى البيت الأبيض

Advertisement

قال الأميركي، جيه دي ، أن مالك شركة السيارات الكهربائية " " ومنصة "إكس" ارتكب "خطأً" بافتعاله خلافًا مع ، آملا في عودته إلى .وأعرب دي فانس عن تطلعه إلى عودة للبيت الأبيض بحلول انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مشيدًا بدور الملياردير في حملة الرئاسية عام 2024.وفي تصريح لصحيفة ذا جيت واي بانديت عن ماسك، قال ديفانس: "لا أعلم إن كان سيستجيب لاتصالي الآن"، مشيرًا إلى أن قطب التكنولوجيا لديه "علاقة معقدة" مع البيت الأبيض.وأضاف نائب ترامب مازحًا: "أنا متأكد من أنه سيستجيب لاتصالي، لكن بصراحة، آمل أن تهدأ قليلا الدراما المحيطة به والبيت الأبيض خلال الشهرين الماضيين".وتابع دي فانس متحدثا عن ماسك: " وطنيًا، فأنت لا تحاول غرس سكينك في ظهر الرئيس، ولا تحاول خيانة الحركة، ولا أهتم بهذه الخلافات الصغيرة والبسيطة".وأشار نائب ترامب إلى أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، في موقف حرج نتيجةً للخلاف مع ترامب، قائلاً: "حجتي لماسك هي: لن تكون على اليسار حتى لو أردت ذلك - وهو لا يريد - ولن يقبلوا عودتك، انتهى الأمر".وتابع: "أعتقد أن محاولته الانفصال عن الرئيس كانت خطأ، وآمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونغرس".وكان ماسك قد انفصل عن في نهاية أيار، في الوقت الذي صرّح الرئيس بأن ماسك، أغنى رجل في العالم، "سيكون دائمًا معنا، وسيساعدنا حتى النهاية". لكن، بينما بدا رحيل ماسك وديًا في البداية، انفجر قطب التكنولوجيا لاحقًا غضبًا بشأن مشروع قانون يؤثر على عجز الميزانية، وهو ما كان أولوية قصوى بالنسبة له أثناء إدارته ملف كفاءة الحكومة.(العربية)