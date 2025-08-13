رسميًا... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة

أعلن الجيش اليوم الأربعاء، أن ، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال ، اليوم الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في ، وذلك بمشاركة منتدى ، وممثلين عن ، وقادة آخرين". وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال ، اليوم الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في ، وذلك بمشاركة منتدى ، وممثلين عن ، وقادة آخرين".





وأضاف البيان: "‏خلال ، عرضت إنجازات الجيش الإسرائيلي حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الذي بدأ يوم أمس. كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".





‏وأكد رئيس الأركان على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام ".