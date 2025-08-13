Advertisement

عربي-دولي

رسميًا... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:37
Doc-P-1404152-638906822059179681.png
Doc-P-1404152-638906822059179681.png photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن رئيس الأركان إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.
وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".


وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، عرضت إنجازات الجيش الإسرائيلي حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".


‏وأكد رئيس الأركان على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام القادمة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24