بسبب رسوم ترامب على الهند.. محللون: التغيير قادم لكنه تدريجي

توقع محللون في قطاع الطاقة أن تتجه الهند لتقليص اعتمادها الكبير على النفط الروسي، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، لتصل مجمل الرسوم الأميركية إلى 50%، في خطوة تستهدف مباشرة استمرار مشتريات نيودلهي من الخام الروسي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 27 آب، ما يمنح الهند مهلة 21 يوماً للتفاوض مع واشنطن
. وتستورد الهند أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، وقفزت مشترياتها من روسيا
من 2% إلى نحو 40% من إجمالي الواردات منذ بداية حرب أوكرانيا
، بفضل الأسعار المخفضة التي توفر نحو 5 دولارات للبرميل مقارنة بالبدائل.
ويرى خبراء أن الهند قد تُبقي على وارداتها الروسية على المدى القصير لضمان أمن الطاقة، لكنها ستتجه تدريجياً نحو بدائل أكثر كلفة من الشرق الأوسط
وإفريقيا والأميركيتين إذا استمرت الضغوط الأميركية أو شملت عقوبات مباشرة على شركات الطاقة الروسية.
ويحذر محللون من أن أي خفض كبير في واردات الهند والبرازيل من النفط الروسي قد يضيق السوق العالمية ويرفع أسعار خام برنت، ما لم تتمكن موسكو
من إعادة توجيه الإمدادات إلى مشترين آخرين مثل الصين
وتركيا، وإن كان ذلك بخصومات أكبر على الخام الروسي.