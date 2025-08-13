Advertisement

في هذه الدولة... توقيف رئيس وزراء وهذه تهمته

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:50
Doc-P-1404178-638906865666548188.jpg
Doc-P-1404178-638906865666548188.jpg photos 0
أعلنت السلطات في مالي، عن توقيف رئيس الوزراء السابق شوجيل كوكالا مايغا.
وأشارت إلى أنّ المسؤول السياسيّ أوقِفَ بسبب بتهم تتعلق بالفساد.
 
 
وكشف محاميه شيك عمر كوناري، إنّ "مايغا خضع للاستجواب أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية، وذلك ضمن تحقيق يركز على مزاعم سوء استخدام ممتلكات عامة".

وأضاف: "تم احتجاز رئيس الوزراء السابق على يد ضباط وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية". (روسيا اليوم)
 
 
 
