في هذه الدولة... توقيف رئيس وزراء وهذه تهمته

أعلنت السلطات في مالي، عن توقيف رئيس الوزراء السابق شوجيل .

وأشارت إلى أنّ المسؤول السياسيّ أوقِفَ بسبب بتهم تتعلق بالفساد.

وكشف محاميه شيك عمر كوناري، إنّ "مايغا خضع للاستجواب أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية، وذلك ضمن تحقيق يركز على مزاعم سوء استخدام ممتلكات عامة".



وأضاف: "تم احتجاز رئيس الوزراء السابق على يد ضباط وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية". (روسيا اليوم)