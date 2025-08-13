Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تقترب من تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية.. روبيو: العملية طويلة لكنها حتمية

Lebanon 24
13-08-2025 | 06:52
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي، مؤكداً أن العملية "قيد الإعداد" وتتطلب مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة.
وأوضح روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن الخطوة "طويلة ومعقدة" لكنها جارية، وتشمل توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية، مشيراً إلى أن الجماعة تثير "قلقاً بالغاً".

وأشار إلى وجود فروع مختلفة للإخوان يجب التعامل معها بشكل منفصل، قائلاً: "نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمون للإرهابيين أو إرهابيون أنفسهم".

ويأتي هذا في وقت قدّم فيه السيناتور الجمهوري تيد كروز الشهر الماضي مشروع قانون بعنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، يمنح وزارة الخارجية صلاحيات أوسع لاستهداف الفروع المرتبطة بالجماعة وإعداد قائمة شاملة بها خلال 90 يوماً من إقرار القانون.

ويتضمن المشروع ثلاثة مسارات للتصنيف، تبدأ بإجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، مروراً بتصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وصولاً إلى إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي، ما سيؤدي إلى تجميد أصولها وحظر أي تعامل مالي أو خدمي معها.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى إمكانية دعم هذه الخطوة، فيما اعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي" ويدعمون فروعاً إرهابية مثل حركة حماس.
 
(سكاي نيوز)
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
