خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في دونيتسك

أعلنت اليوم الأربعاء أن تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" سيطرت على بلدتي سوفوروفو ونيكانوروفكا في دونيتسك خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية والذي كشفت بياناته أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور بلغ نحو 1335 عسكريا. (روسيا اليوم)