Advertisement

عربي-دولي

البروكولي أدخل 17 شخصاً إلى المستشفى.. وقتل فناناً

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1404247-638906976292022058.jpg
Doc-P-1404247-638906976292022058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي شخصان حتى الآن في إيطاليا، بسبب تسمم غذائي، وسط مخاوف واسعة من تسمم جماعي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الوفيات خلال الساعات والأيام المقبلة.
Advertisement

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، فإن الشخصين اللذين توفيا متأثرين بالتسمم الغذائي تناولا شطيرة سجق وبروكلي من شاحنة طعام موجودة في جنوب إيطاليا.
 
وتأكدت وفاة تامارا داكونتو، البالغة من العمر 45 عاماً، بعد خضوعها للعلاج في العناية المركزة من التسمم الغذائي الناتج عن وجبة غداء.

كما قضى الموسيقي لويجي دي سارنو، البالغ من العمر 52 عاماً، بعد شرائه الشطيرة من كشك في ديمانتي، كالابريا، جنوب إيطاليا.

ويُعالج أكثر من 17 شخصاً في المستشفى، ما دفع مكتب المدعي العام إلى مصادرة كميات البروكلي من المتجر الذي يبيعها، إضافة إلى الشطائر التي تسببت بالوفاة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له
lebanon 24
13/08/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
lebanon 24
13/08/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
lebanon 24
13/08/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى
lebanon 24
13/08/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24