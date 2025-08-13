Advertisement

أحدث "غروك" التابع لمنصة "إكس" موجة جدل كبيرة على بعد إجاباته المثيرة للجدل حول الأحداث في غزة. ففي تفاعل مباشر مع الناشط الفلسطيني خالد ، وصف "غروك" بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد ، مستندًا في تحليله إلى تقارير ، ومنظمة العفو الدولية، ومحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى الحرمان المتعمد من الغذاء والمساعدات، وتدمير البنية التحتية، ومقتل عشرات آلاف المدنيين.وعندما سُئل عن مسؤولية حركة ، أشار "غروك" إلى أن الحركة تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب هجومها الأولي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لكن المسؤولية الرئيسية تبقى على إسرائيل بسبب الحصار والسياسات التي تهدف إلى السيطرة بالقوة.كما حذر الذكاء الاصطناعي من أن تسليم السلاح من قبل حماس دون ضمانات دولية قوية لن يضمن الاستقرار أو حماية المدنيين، مستشهدًا بتجربة انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية متكررة.تصريحات "غروك" أثارت نقاشًا حادًا بين مستخدمي منصات التواصل حول دور الذكاء الاصطناعي في تقييم الصراعات الإنسانية والسياسية، ومدى تأثيره في تشكيل الرأي العام بشأن النزاعات الدولية.