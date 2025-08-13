35
عربي-دولي
جدل واسع بعد تصريحات "غروك": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
Lebanon 24
13-08-2025
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدث
الذكاء الاصطناعي
"غروك" التابع لمنصة "إكس" موجة جدل كبيرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد إجاباته المثيرة للجدل حول الأحداث في غزة. ففي تفاعل مباشر مع الناشط الفلسطيني خالد
صافي
، وصف "غروك"
إسرائيل
بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد
الفلسطينيين
، مستندًا في تحليله إلى تقارير
الأمم المتحدة
، ومنظمة العفو الدولية، ومحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى الحرمان المتعمد من الغذاء والمساعدات، وتدمير البنية التحتية، ومقتل عشرات آلاف المدنيين.
وعندما سُئل عن مسؤولية حركة
حماس
، أشار "غروك" إلى أن الحركة تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب هجومها الأولي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لكن المسؤولية الرئيسية تبقى على إسرائيل بسبب الحصار والسياسات التي تهدف إلى السيطرة بالقوة.
كما حذر الذكاء الاصطناعي من أن تسليم السلاح من قبل حماس دون ضمانات دولية قوية لن يضمن الاستقرار أو حماية المدنيين، مستشهدًا بتجربة انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية متكررة.
تصريحات "غروك" أثارت نقاشًا حادًا بين مستخدمي منصات التواصل حول دور الذكاء الاصطناعي في تقييم الصراعات الإنسانية والسياسية، ومدى تأثيره في تشكيل الرأي العام بشأن النزاعات الدولية.
(الجزيرة)
