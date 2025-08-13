Advertisement

عربي-دولي

جدل واسع بعد تصريحات "غروك": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1404248-638906979489929815.png
Doc-P-1404248-638906979489929815.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحدث الذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لمنصة "إكس" موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إجاباته المثيرة للجدل حول الأحداث في غزة. ففي تفاعل مباشر مع الناشط الفلسطيني خالد صافي، وصف "غروك" إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مستندًا في تحليله إلى تقارير الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى الحرمان المتعمد من الغذاء والمساعدات، وتدمير البنية التحتية، ومقتل عشرات آلاف المدنيين.
Advertisement

وعندما سُئل عن مسؤولية حركة حماس، أشار "غروك" إلى أن الحركة تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب هجومها الأولي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لكن المسؤولية الرئيسية تبقى على إسرائيل بسبب الحصار والسياسات التي تهدف إلى السيطرة بالقوة.

كما حذر الذكاء الاصطناعي من أن تسليم السلاح من قبل حماس دون ضمانات دولية قوية لن يضمن الاستقرار أو حماية المدنيين، مستشهدًا بتجربة انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية متكررة.

تصريحات "غروك" أثارت نقاشًا حادًا بين مستخدمي منصات التواصل حول دور الذكاء الاصطناعي في تقييم الصراعات الإنسانية والسياسية، ومدى تأثيره في تشكيل الرأي العام بشأن النزاعات الدولية.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي في إسرائيل لفوكس نيوز: لا دلائل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتب إسرائيلي: حرب غزة تمثل "إبادة جماعية"
lebanon 24
13/08/2025 16:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: هدفنا وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإدخال المساعدات
lebanon 24
13/08/2025 16:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: إسرائيل ترتكب المجازة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في غزة
lebanon 24
13/08/2025 16:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
08:51 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24