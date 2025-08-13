Advertisement

إقتصاد

الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:15
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات مضادة فورية ضد بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي، رداً على قرار التكتل الأوروبي إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بروسيا.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه سيتم منع بنكي "يو.إيه.بي" و"ربو وإيه.بي مانو" من إجراء أي معاملات أو تعاون مع المنظمات والأفراد داخل الصين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية وموافقة آلية التنسيق الحكومي الصيني، مؤكدة أن المؤسسات والأفراد الصينيين ممنوعون من التعامل مع هذه البنوك الأوروبية.

واعتبرت بكين أن العقوبات الأوروبية على مؤسساتها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منتصف يوليو عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت مؤسسات صينية تتهمها بروكسل بالتحايل على العقوبات الأوروبية، وهو ما أدى إلى احتجاج رسمي صيني شديد اللهجة وتعهدها باتخاذ إجراءات مضادة حازمة. وكرر المسؤولون الصينيون دعوتهم للاتحاد الأوروبي لتصحيح "أخطائه" وتجنب الإضرار بمصالح بكين.
 
(العربية)
 
