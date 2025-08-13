الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين

Advertisement

أعلنت اليوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات مضادة فورية ضد بنكين تابعين للاتحاد ، رداً على قرار التكتل الأوروبي إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين ضمن قائمة المرتبطة .وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه سيتم منع بنكي "يو.إيه.بي" و"ربو وإيه.بي مانو" من إجراء أي معاملات أو تعاون مع المنظمات والأفراد داخل . وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية وموافقة آلية التنسيق الحكومي الصيني، مؤكدة أن المؤسسات والأفراد الصينيين ممنوعون من التعامل مع هذه البنوك الأوروبية.واعتبرت أن العقوبات الأوروبية على مؤسساتها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للشركات .وكان قد أعلن منتصف يوليو عن حزمة عقوبات جديدة ضد ، شملت مؤسسات صينية تتهمها بالتحايل على العقوبات الأوروبية، وهو ما أدى إلى احتجاج رسمي صيني شديد اللهجة وتعهدها باتخاذ إجراءات مضادة حازمة. وكرر المسؤولون الصينيون دعوتهم للاتحاد الأوروبي لتصحيح "أخطائه" وتجنب الإضرار بمصالح بكين.