Advertisement

إقتصاد

توتر الأسواق قبل قمة ترامب - بوتين.. أسعار النفط إلى هبوط!

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1404253-638906986769280161.png
Doc-P-1404253-638906986769280161.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاء تراجعاً بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض الطلب خلال العام الجاري، بينما يترقب المستثمرون اجتماعاً مرتقباً يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
Advertisement

وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.7% إلى 65.67 دولار للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 53 سنتاً أو 0.8% إلى 62.64 دولار. وأشار المحلل تاماس فارجا إلى أن التراجع جاء بناءً على توقعات بعدم فرض عقوبات إضافية على روسيا خلال القمة، مما يضمن استمرار تدفق النفط الروسي بشكل رئيسي إلى الجنوب والشرق.

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.52 مليون برميل، بينما هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار خام برنت في الربع الرابع من 2025 قد لا يصل إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو أول ربع يسجل هذا المستوى المنخفض منذ 2020، في ظل نمو المعروض العالمي الذي يتجاوز نمو الطلب على المنتجات البترولية.
 
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
lebanon 24
13/08/2025 19:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق
lebanon 24
13/08/2025 19:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نرى أن الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لكن الارتفاع ليس كبيرا
lebanon 24
13/08/2025 19:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم من ضعف الدولار وتوتر الأسواق.. ارتفاع أسعار الذهب
lebanon 24
13/08/2025 19:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24