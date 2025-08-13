33
إقتصاد
توتر الأسواق قبل قمة ترامب - بوتين.. أسعار النفط إلى هبوط!
Lebanon 24
13-08-2025
|
09:25
A-
A+
شهدت أسعار
النفط
يوم الأربعاء تراجعاً بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض الطلب خلال العام الجاري، بينما يترقب المستثمرون اجتماعاً مرتقباً يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.7% إلى 65.67 دولار للبرميل، بينما نزل خام غرب
تكساس
الوسيط 53 سنتاً أو 0.8% إلى 62.64 دولار. وأشار المحلل تاماس فارجا إلى أن التراجع جاء بناءً على توقعات بعدم فرض عقوبات إضافية على
روسيا
خلال القمة، مما يضمن استمرار تدفق النفط الروسي بشكل رئيسي إلى الجنوب والشرق.
كما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.52 مليون برميل، بينما هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار
خام برنت
في الربع الرابع من 2025 قد لا يصل إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو أول ربع يسجل هذا المستوى المنخفض منذ 2020، في ظل نمو المعروض العالمي الذي يتجاوز نمو الطلب على المنتجات البترولية.
(العربية)
