Advertisement

عربي-دولي

الأردن يردّ بقوة على تصريحات نتنياهو

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1404269-638907014094058608.jpg
Doc-P-1404269-638907014094058608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت الخارجية الأردنية التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تعلقه بتحقيق "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تهديدا خطيرا لسلامة الدول بصورة تخالف القانون الدولي.
Advertisement

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
 
وأضافت أن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، "شدد على رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مؤكدا أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".
 
وأوضح القضاة، أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها".

كما أكد "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف كل الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الأردن يعتبر تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" أنها "تصعيد استفزازي خطير"
lebanon 24
13/08/2025 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن اغتيال خامنئي.. نتنياهو يردّ على تصريحات كاتس!
lebanon 24
13/08/2025 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يرد على تصريحات عراقجي... فماذا قال؟
lebanon 24
13/08/2025 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي
lebanon 24
13/08/2025 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24