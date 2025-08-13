نتنياهو ورسالة الأجيال: الدين أداة التوسع الإسرائيلي نحو الشرق الأوسط

Advertisement

اعتبر المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن بنيامين نتنياهو ليس مجرد سياسي تقليدي، بل شخصية أيديولوجية توظف الدين لخدمة مشروع توسعي يتجاوز حدود فلسطين التاريخية، ليشمل وسوريا والأردن ومصر، مع تركيز خاص على سيناء.وأوضح المدهون في تصريحات للجزيرة نت أن نتنياهو يسعى إلى جعل قوة مهيمنة في المنطقة، مدفوعاً بهاجس إعادة رسم خريطة وترك بصمة تاريخية تضعه بين " الكبار" في الذاكرة الصهيونية. وحذر من أن تصريحاته تشكل إنذاراً لدول الطوق، خاصة مصر، مشيراً إلى أن ومقاومته يشكلان خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، وأن فشل الاحتلال في حسم المعركة قد يدفعه للتوسع نحو سيناء.وأكد المدهون أن استخدام نتنياهو مصطلحات "تاريخية" و"روحانية" يهدف إلى شحن الداخل لمعركة وجودية، وإرسال رسائل ردع مبطنة تؤكد السعي لرسم حدود جديدة على حساب ، مضيفاً أن هذه التصريحات تكشف أن إسرائيل غير معنية بالتهدئة أو المفاوضات، بل تستخدمها للتغطية على خطط أكبر تشمل اجتياح غزة وتسريع تهويد المسجد وهدمه وبناء الهيكل، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو هذه الرؤية مباشرة.وجاءت التصريحات بعد مقابلة أجرتها قناة "آي 24 نيوز" مع نتنياهو، حيث وصف مهمته بأنها "تاريخية وروحانية"، وأن دوره يمثل "رسالة أجيال" تستكمل ما بدأه جيل والده بتأسيس الدولة، مؤكداً أن مهمة جيله هي ضمان بقائها رغم التضحيات الكبيرة التي تقدمها عائلته.