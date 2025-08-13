نتنياهو ورسالة الأجيال: الدين أداة التوسع الإسرائيلي نحو الشرق الأوسط

اعتبر المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ليس مجرد سياسي تقليدي، بل شخصية أيديولوجية توظف الدين لخدمة مشروع توسعي يتجاوز حدود فلسطين التاريخية، ليشمل لبنان
وسوريا والأردن ومصر، مع تركيز خاص على سيناء.
وأوضح المدهون في تصريحات للجزيرة نت أن نتنياهو يسعى إلى جعل إسرائيل
قوة مهيمنة في المنطقة، مدفوعاً بهاجس إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط
وترك بصمة تاريخية تضعه بين "القادة
الكبار" في الذاكرة الصهيونية. وحذر من أن تصريحاته تشكل إنذاراً لدول الطوق، خاصة مصر، مشيراً إلى أن قطاع غزة
ومقاومته يشكلان خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، وأن فشل الاحتلال في حسم المعركة قد يدفعه للتوسع نحو سيناء.
وأكد المدهون أن استخدام نتنياهو مصطلحات "تاريخية" و"روحانية" يهدف إلى شحن الداخل الإسرائيلي
لمعركة وجودية، وإرسال رسائل ردع مبطنة تؤكد السعي لرسم حدود جديدة على حساب الدول العربية
، مضيفاً أن هذه التصريحات تكشف أن إسرائيل غير معنية بالتهدئة أو المفاوضات، بل تستخدمها للتغطية على خطط أكبر تشمل اجتياح غزة وتسريع تهويد المسجد الأقصى
وهدمه وبناء الهيكل، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو هذه الرؤية مباشرة.
وجاءت التصريحات بعد مقابلة أجرتها قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية
مع نتنياهو، حيث وصف مهمته بأنها "تاريخية وروحانية"، وأن دوره يمثل "رسالة أجيال" تستكمل ما بدأه جيل والده بتأسيس الدولة، مؤكداً أن مهمة جيله هي ضمان بقائها رغم التضحيات الكبيرة التي تقدمها عائلته.