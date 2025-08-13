Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو ورسالة الأجيال: الدين أداة التوسع الإسرائيلي نحو الشرق الأوسط

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1404271-638907018038438990.png
Doc-P-1404271-638907018038438990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مجرد سياسي تقليدي، بل شخصية أيديولوجية توظف الدين لخدمة مشروع توسعي يتجاوز حدود فلسطين التاريخية، ليشمل لبنان وسوريا والأردن ومصر، مع تركيز خاص على سيناء.
Advertisement

وأوضح المدهون في تصريحات للجزيرة نت أن نتنياهو يسعى إلى جعل إسرائيل قوة مهيمنة في المنطقة، مدفوعاً بهاجس إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وترك بصمة تاريخية تضعه بين "القادة الكبار" في الذاكرة الصهيونية. وحذر من أن تصريحاته تشكل إنذاراً لدول الطوق، خاصة مصر، مشيراً إلى أن قطاع غزة ومقاومته يشكلان خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، وأن فشل الاحتلال في حسم المعركة قد يدفعه للتوسع نحو سيناء.

وأكد المدهون أن استخدام نتنياهو مصطلحات "تاريخية" و"روحانية" يهدف إلى شحن الداخل الإسرائيلي لمعركة وجودية، وإرسال رسائل ردع مبطنة تؤكد السعي لرسم حدود جديدة على حساب الدول العربية، مضيفاً أن هذه التصريحات تكشف أن إسرائيل غير معنية بالتهدئة أو المفاوضات، بل تستخدمها للتغطية على خطط أكبر تشمل اجتياح غزة وتسريع تهويد المسجد الأقصى وهدمه وبناء الهيكل، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو هذه الرؤية مباشرة.

وجاءت التصريحات بعد مقابلة أجرتها قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مع نتنياهو، حيث وصف مهمته بأنها "تاريخية وروحانية"، وأن دوره يمثل "رسالة أجيال" تستكمل ما بدأه جيل والده بتأسيس الدولة، مؤكداً أن مهمة جيله هي ضمان بقائها رغم التضحيات الكبيرة التي تقدمها عائلته.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
lebanon 24
13/08/2025 19:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل هي حامية للمسيحيين في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2025 19:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قرار ترامب الحازم بالتحرك معنا ضد الساعين لتدمير إسرائيل أحدث تغييرا ملحوظا في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/08/2025 19:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: واثق أن نتنياهو وترامب سيحرران الشرق الأوسط من ارتهانه للقضية الفلسطينية
lebanon 24
13/08/2025 19:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:47 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24