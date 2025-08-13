Advertisement

عربي-دولي

مداهمة منزل "مشعوذة" في بلدٍ عربيّ... ما الذي عُثِرَ عليه داخل بيتها؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:47
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مداهمة منزل مواطنة، كانت تمارس أعمال السحر والشعوذة.
وأشارت إلى ضبط أعشابا غريبة، إضافة إلى أحجار، ومواد أخرى تُستخدم في الشعوذة، ومستندات مرتبطة بعمليات النصب. (روسيا اليوم)

12:04 | 2025-08-13
12:00 | 2025-08-13
11:00 | 2025-08-13
10:55 | 2025-08-13
10:40 | 2025-08-13
10:30 | 2025-08-13
