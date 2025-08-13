إذا فشلت قمة ألاسكا.. ترامب يحذر روسيا من "عواقب خطيرة"

Advertisement

تستعد الساحة الدولية لاحتمال عقد اجتماعات دبلوماسية متتابعة بين وروسيا وأوكرانيا، في ظل تصريحات للرئيس الأميركي أكد فيها رغبته في جمع الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على طاولة واحدة، إذا ما أحرز لقاؤه المرتقب مع بوتين في ألاسكا، يوم 15 آب، تقدماً إيجابياً.وقال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "الاجتماع الأول سيكون بالغ الأهمية وقد يمهد الطريق لعقد اجتماع ثانٍ قريباً، بين بوتين وزيلينسكي، بحضوري، إذا رغب الطرفان في ذلك"، مشيراً إلى أن بعض "الإنجازات العظيمة" قد تتحقق في اللقاء الأول.وحذّر ترامب من "عواقب خطيرة" ستواجه إذا فشلت القمة في التوصل إلى اتفاق لتسوية سلمية للأزمة ، من دون طبيعة هذه العواقب، لكنه لوّح بفرض عقوبات اقتصادية صارمة في حال تعثر التقدم.وأوضح الرئيس الأميركي أنه أجرى اتصالاً "جيداً جداً" مع قادة أوروبيين، من بينهم زيلينسكي، لتنسيق المواقف قبل القمة، واصفاً المكالمة بأنها "رائعة وودية للغاية".وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بحثوا أماكن محتملة لاجتماع متابعة بعد القمة الأميركية-الروسية، مرجحاً أن تشمل هذه الأماكن مدناً في أو .