عربي-دولي

إذا فشلت قمة ألاسكا.. ترامب يحذر روسيا من "عواقب خطيرة"

Lebanon 24
13-08-2025 | 13:57
تستعد الساحة الدولية لاحتمال عقد اجتماعات دبلوماسية متتابعة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في ظل تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها رغبته في جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على طاولة واحدة، إذا ما أحرز لقاؤه المرتقب مع بوتين في ألاسكا، يوم 15 آب، تقدماً إيجابياً.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "الاجتماع الأول سيكون بالغ الأهمية وقد يمهد الطريق لعقد اجتماع ثانٍ قريباً، بين بوتين وزيلينسكي، بحضوري، إذا رغب الطرفان في ذلك"، مشيراً إلى أن بعض "الإنجازات العظيمة" قد تتحقق في اللقاء الأول.

وحذّر ترامب من "عواقب خطيرة" ستواجه روسيا إذا فشلت القمة في التوصل إلى اتفاق لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، من دون الكشف عن طبيعة هذه العواقب، لكنه لوّح بفرض عقوبات اقتصادية صارمة في حال تعثر التقدم.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه أجرى اتصالاً "جيداً جداً" مع قادة أوروبيين، من بينهم زيلينسكي، لتنسيق المواقف قبل القمة، واصفاً المكالمة بأنها "رائعة وودية للغاية".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بحثوا أماكن محتملة لاجتماع متابعة بعد القمة الأميركية-الروسية، مرجحاً أن تشمل هذه الأماكن مدناً في أوروبا أو الشرق الأوسط.
