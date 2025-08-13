31
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إذا فشلت قمة ألاسكا.. ترامب يحذر روسيا من "عواقب خطيرة"
Lebanon 24
13-08-2025
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الساحة الدولية لاحتمال عقد اجتماعات دبلوماسية متتابعة بين
الولايات المتحدة
وروسيا وأوكرانيا، في ظل تصريحات للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أكد فيها رغبته في جمع الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على طاولة واحدة، إذا ما أحرز لقاؤه المرتقب مع بوتين في ألاسكا، يوم 15 آب، تقدماً إيجابياً.
Advertisement
وقال
ترامب
خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "الاجتماع الأول سيكون بالغ الأهمية وقد يمهد الطريق لعقد اجتماع ثانٍ قريباً، بين بوتين وزيلينسكي، بحضوري، إذا رغب الطرفان في ذلك"، مشيراً إلى أن بعض "الإنجازات العظيمة" قد تتحقق في اللقاء الأول.
وحذّر ترامب من "عواقب خطيرة" ستواجه
روسيا
إذا فشلت القمة في التوصل إلى اتفاق لتسوية سلمية للأزمة
الأوكرانية
، من دون
الكشف عن
طبيعة هذه العواقب، لكنه لوّح بفرض عقوبات اقتصادية صارمة في حال تعثر التقدم.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه أجرى اتصالاً "جيداً جداً" مع قادة أوروبيين، من بينهم زيلينسكي، لتنسيق المواقف قبل القمة، واصفاً المكالمة بأنها "رائعة وودية للغاية".
وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بحثوا أماكن محتملة لاجتماع متابعة بعد القمة الأميركية-الروسية، مرجحاً أن تشمل هذه الأماكن مدناً في
أوروبا
أو
الشرق الأوسط
.
مواضيع ذات صلة
مسؤولون في بريطانيا يحذرون من تصريحات قد تزعج ترامب قبيل قمة ألاسكا
Lebanon 24
مسؤولون في بريطانيا يحذرون من تصريحات قد تزعج ترامب قبيل قمة ألاسكا
14/08/2025 02:15:34
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: إذا استغلت الدول الأوروبية آلية "سناب باك" ستكون هناك عواقب
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: إذا استغلت الدول الأوروبية آلية "سناب باك" ستكون هناك عواقب
14/08/2025 02:15:34
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين
Lebanon 24
ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين
14/08/2025 02:15:34
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجلس صيانة الدستور" الإيراني يحذّر واشنطن من "رد قاس" إذا تدخلت عسكريا
Lebanon 24
"مجلس صيانة الدستور" الإيراني يحذّر واشنطن من "رد قاس" إذا تدخلت عسكريا
14/08/2025 02:15:34
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
16:31 | 2025-08-13
13/08/2025 04:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
16:04 | 2025-08-13
13/08/2025 04:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
15:58 | 2025-08-13
13/08/2025 03:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
15:16 | 2025-08-13
13/08/2025 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
14:30 | 2025-08-13
13/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:31 | 2025-08-13
تهديد للأمن القومي.. إدانة عربية لتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
16:04 | 2025-08-13
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
15:58 | 2025-08-13
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
15:16 | 2025-08-13
عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو
14:30 | 2025-08-13
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
13:48 | 2025-08-13
بعد تصريحات نتنياهو.. السعودية تحذر من مخاطر "رؤية إسرائيل الكبرى"
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
14/08/2025 02:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24