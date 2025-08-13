31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل محادثاته مع ترامب.. بوتين في طريقه لاختبار صاروخ نووي "لا يقهر"
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن باحثين أميركيين ومصدر أمني غربي بأن
روسيا
في طريقها على ما يبدو لاختبار صاروخ "كروز" جديد يعمل بالطاقة النووية.
Advertisement
ويستعد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لإجراء محادثات بشأن
أوكرانيا
مع نظيره الأميركي
دونالد
ترمب يوم غد الجمعة .
وتوصل جيفري لويس من معهد "ميدلبري للدراسات الدولية" ومقره كاليفورنيا، وديكر إيفليث من منظمة الأبحاث والتحليل (سي إن إيه) ومقرها فرجينيا، إلى تقييماتهما على نحو منفصل من خلال دراسة الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابس، وهي شركة أقمار اصطناعية تجارية، في الأسابيع القليلة الماضية حتى الثلاثاء.
وتوافقا في استنتاجاتهما على أن الصور تظهر نشاطاً واسع النطاق في موقع "بانكوفو" للاختبارات على أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس، بما في ذلك الزيادات في الأفراد والمعدات والسفن والطائرات المرتبطة بالاختبارات السابقة للصاروخ "9 إم 730 بوريفيستنك".
وقال لويس: "يمكننا أن نرى كل النشاط الجاري في موقع الاختبار، الذي يتمثل في كميات هائلة من الإمدادات الآتية لدعم العمليات والحركة في المكان الذي يطلقون فيه الصاروخ فعلياً".
وأكد مصدر أمني غربي، طلب عدم
الكشف عن
هويته، أن روسيا تجهز لاختبار صاروخ "بوريفيستنك". وأشار لويس إلى إمكان إجراء الاختبار هذا الأسبوع، مما يزيد من احتمال أن يُلقي بظلاله على قمة
ترامب
وبوتين في ألاسكا.
ووصف
بوتين
الصاروخ بأنه "لا يقهر" في مواجهة الدفاعات الصاروخية الحالية والمستقبلية، بمدى يكاد يكون غير محدود ومسار طيران غير متوقع. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
14/08/2025 08:34:15
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي
14/08/2025 08:34:15
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: بوتين ناقش مع ترمب وماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران
Lebanon 24
أكسيوس: بوتين ناقش مع ترمب وماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران
14/08/2025 08:34:15
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب عدم التعامل مع كلمة "نووي" بهذه السهولة
Lebanon 24
ترامب: يجب عدم التعامل مع كلمة "نووي" بهذه السهولة
14/08/2025 08:34:15
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
Lebanon 24
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:26 | 2025-08-14
14/08/2025 01:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:20 | 2025-08-14
14/08/2025 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
01:05 | 2025-08-14
14/08/2025 01:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:29 | 2025-08-14
14/08/2025 12:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:20 | 2025-08-14
14/08/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-08-14
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:20 | 2025-08-14
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:05 | 2025-08-14
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
00:29 | 2025-08-14
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:20 | 2025-08-14
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:17 | 2025-08-14
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24