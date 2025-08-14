Advertisement

وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:17
Doc-P-1404469-638907529773264543.jpg
Doc-P-1404469-638907529773264543.jpg photos 0
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حل الدولتين هو "وهم الدولتين"، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيجعل إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها.
واعتبر ساعر في حديث لقناة "نيوزماكس" أن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون انتحارا، نظرا لأن آخر مرة تخلت فيها عن أراض في قطاع غزة شهدت ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، وفق تعبيره.

وقال ساعر "الحقيقة هي أننا جربنا بالفعل هذه الفكرة العبقرية. لقد فعلنا ذلك عندما انسحبنا بالكامل من قطاع غزة عام 2005. ما كان يسمى آنذاك خطة فك الارتباط، قبل 20 عاما. فككنا جميع معسكراتنا العسكرية، وجميع مجتمعاتنا، حتى المقابر.. لكن مع ذلك، كان ردهم هو بناء أكبر مملكة إرهاب على وجه الأرض. ولم يستغرق الأمر سوى وقت قصير جدا بعد أن هاجموا مرارا وتكرارا بالصواريخ. واستغرق الأمر 16 عاما من يوم سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 حتى 7 تشرين الأول". 
 
وأشار ساعر أيضا إلى اتفاقيات أوسلو، التي أبرمت في عهد إدارة الرئيس الأميركي بيلي كلينتون، والتي ألزمت السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ضد إسرائيل.

وقال: "لكن عليك زيارة سجونهم"، قال. "لا يوجد إرهابيون هناك. لذا، كان المفهوم هو منحهم الاستقلال، وسيتولون هم مسؤولية الأمن. لكنهم لم يكتفوا بعدم فعل ذلك، بل تدهور وضعنا الأمني لأن كل مكان غادرناه أصبح قاعدة ضخمة للإرهاب".

وأضاف: "الآن.. إذا منحتهم دولة تسيطر على الحدود، والسماء، والقدرة على التواصل مع دول أخرى في المنطقة، وربما تكون متطرفة في تحالفاتها، فسيكون ذلك انتحارا من وجهة نظر إسرائيل."

وقال ساعر إن الدول التي تؤيد قيام دولة فلسطينية لا تهتم حقا بما يحدث لإسرائيل لأنها غير متأثرة بشكل مباشر. (روسيا اليوم) 
