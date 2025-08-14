31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين انتحار لإسرائيل
Lebanon 24
14-08-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر إن حل الدولتين هو "وهم الدولتين"، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيجعل
إسرائيل
في حدود لا يمكن الدفاع عنها.
Advertisement
واعتبر ساعر في حديث لقناة "نيوزماكس" أن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون انتحارا، نظرا لأن آخر مرة تخلت فيها عن أراض في
قطاع غزة
شهدت ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، وفق تعبيره.
وقال ساعر "الحقيقة هي أننا جربنا بالفعل هذه الفكرة العبقرية. لقد فعلنا ذلك عندما انسحبنا بالكامل من قطاع غزة عام 2005. ما كان يسمى آنذاك خطة فك الارتباط، قبل 20 عاما. فككنا جميع معسكراتنا العسكرية، وجميع مجتمعاتنا، حتى المقابر.. لكن مع ذلك، كان ردهم هو بناء أكبر مملكة إرهاب على وجه الأرض. ولم يستغرق الأمر سوى وقت قصير جدا بعد أن هاجموا مرارا وتكرارا بالصواريخ. واستغرق الأمر 16 عاما من يوم سيطرة
حماس
على قطاع غزة عام 2007 حتى 7 تشرين الأول".
وأشار ساعر أيضا إلى اتفاقيات أوسلو، التي أبرمت في عهد
إدارة الرئيس
الأميركي بيلي كلينتون، والتي ألزمت السلطة
الفلسطينية
باتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ضد إسرائيل.
وقال: "لكن عليك زيارة سجونهم"، قال. "لا يوجد إرهابيون هناك. لذا، كان المفهوم هو منحهم
الاستقلال
، وسيتولون هم مسؤولية الأمن. لكنهم لم يكتفوا بعدم فعل ذلك، بل تدهور وضعنا الأمني لأن كل مكان غادرناه أصبح قاعدة ضخمة للإرهاب".
وأضاف: "الآن.. إذا منحتهم دولة تسيطر على الحدود، والسماء، والقدرة على التواصل مع دول أخرى في المنطقة، وربما تكون متطرفة في تحالفاتها، فسيكون ذلك انتحارا من وجهة نظر إسرائيل."
وقال ساعر إن الدول التي تؤيد قيام دولة فلسطينية لا تهتم حقا بما يحدث لإسرائيل لأنها غير متأثرة بشكل مباشر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين هو المسار الوحيد لحياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين
Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين هو المسار الوحيد لحياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين
14/08/2025 08:34:41
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
14/08/2025 08:34:41
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودة مؤتمر حل الدولتين: حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين
Lebanon 24
مسودة مؤتمر حل الدولتين: حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين
14/08/2025 08:34:41
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ ياسين: تسليم سلاح المقاومة في ظل عجز الدولة "انتحار"
Lebanon 24
الشيخ ياسين: تسليم سلاح المقاومة في ظل عجز الدولة "انتحار"
14/08/2025 08:34:41
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
Lebanon 24
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:26 | 2025-08-14
14/08/2025 01:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:20 | 2025-08-14
14/08/2025 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
Lebanon 24
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
01:05 | 2025-08-14
14/08/2025 01:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
Lebanon 24
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:29 | 2025-08-14
14/08/2025 12:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
Lebanon 24
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
00:20 | 2025-08-14
14/08/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:26 | 2025-08-14
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
01:20 | 2025-08-14
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
01:05 | 2025-08-14
نجا من هجوم مسلح.. من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة"؟
00:29 | 2025-08-14
محافظ السويداء: وزارة الصحة لا تستطيع الوصول لداخل المستشفى للوقوف على ملابسات القضية
00:20 | 2025-08-14
بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد
23:57 | 2025-08-13
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24