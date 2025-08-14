بعد اتهام بيونغ يانغ بإزالة مكبرات الصوت المناهضة لسيول.. شقيقة كيم ترد

Advertisement

قامت شقيقة زعيم ، اليوم الخميس، بنفي مزاعم بأن بيونغ يانغ تزيل بعض مكبرات الصوت على طول الحدود ، ساخرة من حكومة سول لتمسكها بآمال تجديد الدبلوماسية بين الجارين المنقسمين بسبب الحرب.وجاء تصريح كيم يو جونغ بعدما قالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، السبت الماضي، إنها رصدت قيام الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت، وذلك بعد أيام من تفكيك جارتها الجنوبية لمكبرات الصوت الخاصة به في الخطوط الأمامية، والتي كانت تستخدم في بث دعاية مناهضة لبيونغيانغ، في محاولة لتهدئة التوترات.وجددت كيم تأكيد الموقف الكوري السابق بأنها لا تبدي أي اهتمام فوري بإحياء المفاوضات المتوقفة طويلة مع وسيول، مشيرة إلى المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الحليفين كدليل على استمرار عدائهما تجاه بيونغيانغ.وفي حين قالت المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تزيل بعض مكبرات الصوت، فإنها لم تكشف المواقع التي رُصد فيها هذا النشاط، وأشارت إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان سيزيلها جميعا.وبدأت السلطات الكورية الجنوبية في الرابع من آب الجاري بإزالة مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على امتداد الحدود بين البلدين وسط جهود من لإحياء الحوار المتوقف بين الخصمين منذ فترة طويلة.(سكاي نيوز)