عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا

أعلن ، بالتعاون مع ، إحباط برنامج صاروخي سري لأوكرانيا يهدف إلى تطوير صواريخ باليستية من طراز "سابسان" قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية.وأسفرت العملية المشتركة عن تدمير منشآت أوكرانية متخصصة في الصناعات الحربية، كانت مخصصة لتطوير وتصنيع هذه الصواريخ. وسمحت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي حصلت عليها أجهزة الأمن، بتحديد مواقع هذه المنشآت قبل تنفيذ الضربات بدقة عالية.وأشار الأمن الروسي إلى أن اعتمدت في تطوير هذا البرنامج على تقنيات ومخزونات عسكرية متبقية من الحقبة السوفيتية، ضمن ما وصفه بـ"مشروع سري لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى"، مشددًا على أن الصواريخ كانت موجهة لتنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية داخل ، بدعم وموافقة بعض ممثلي دول حلف .وأكدت أن التقنية لإنتاج الصواريخ الباليستية قد تم تدميرها بالكامل، معتبرة ذلك "ضربة استباقية حاسمة" لمنع أي تهديد مماثل في .وذكرت التقارير أن إنتاج صواريخ "سابسان" كان يتم في منشآت دفاعية تقع في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي شرقي أوكرانيا، اللتين تم استهدافهما في العملية العسكرية الأخيرة.