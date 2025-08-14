Advertisement

عربي-دولي

عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1404492-638907569358581863.webp
Doc-P-1404492-638907569358581863.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحباط برنامج صاروخي سري لأوكرانيا يهدف إلى تطوير صواريخ باليستية من طراز "سابسان" قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية.
Advertisement

وأسفرت العملية المشتركة عن تدمير منشآت أوكرانية متخصصة في الصناعات الحربية، كانت مخصصة لتطوير وتصنيع هذه الصواريخ. وسمحت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي حصلت عليها أجهزة الأمن، بتحديد مواقع هذه المنشآت قبل تنفيذ الضربات بدقة عالية.

وأشار الأمن الروسي إلى أن أوكرانيا اعتمدت في تطوير هذا البرنامج على تقنيات ومخزونات عسكرية متبقية من الحقبة السوفيتية، ضمن ما وصفه بـ"مشروع سري لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى"، مشددًا على أن الصواريخ كانت موجهة لتنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية داخل روسيا، بدعم وموافقة بعض ممثلي دول حلف الناتو.

وأكدت موسكو أن القاعدة التقنية لإنتاج الصواريخ الباليستية الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل، معتبرة ذلك "ضربة استباقية حاسمة" لمنع أي تهديد مماثل في المستقبل.

وذكرت التقارير أن إنتاج صواريخ "سابسان" كان يتم في منشآت دفاعية تقع في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي شرقي أوكرانيا، اللتين تم استهدافهما في العملية العسكرية الأخيرة.
 
مواضيع ذات صلة
إجراءات استباقية مطلوبة لمنع انتقال التوتر السوري الى لبنان
lebanon 24
14/08/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: بنهاية العملية لن يكون لدى إيران برنامج نووي أو تهديد صاروخي لإسرائيل
lebanon 24
14/08/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي و التهديد الصاروخي
lebanon 24
14/08/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
lebanon 24
14/08/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-08-14
04:07 | 2025-08-14
04:04 | 2025-08-14
03:51 | 2025-08-14
03:20 | 2025-08-14
03:01 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24