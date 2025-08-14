32
عربي-دولي
عملية روسية استباقية تمنع تهديدًا صاروخيًا من أوكرانيا
Lebanon 24
14-08-2025
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، بالتعاون مع
وزارة الدفاع
، إحباط برنامج صاروخي سري لأوكرانيا يهدف إلى تطوير صواريخ باليستية من طراز "سابسان" قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية.
وأسفرت العملية المشتركة عن تدمير منشآت أوكرانية متخصصة في الصناعات الحربية، كانت مخصصة لتطوير وتصنيع هذه الصواريخ. وسمحت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي حصلت عليها أجهزة الأمن، بتحديد مواقع هذه المنشآت قبل تنفيذ الضربات بدقة عالية.
وأشار الأمن الروسي إلى أن
أوكرانيا
اعتمدت في تطوير هذا البرنامج على تقنيات ومخزونات عسكرية متبقية من الحقبة السوفيتية، ضمن ما وصفه بـ"مشروع سري لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى"، مشددًا على أن الصواريخ كانت موجهة لتنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية داخل
روسيا
، بدعم وموافقة بعض ممثلي دول حلف
الناتو
.
وأكدت
موسكو
أن
القاعدة
التقنية لإنتاج الصواريخ الباليستية
الأوكرانية
قد تم تدميرها بالكامل، معتبرة ذلك "ضربة استباقية حاسمة" لمنع أي تهديد مماثل في
المستقبل
.
وذكرت التقارير أن إنتاج صواريخ "سابسان" كان يتم في منشآت دفاعية تقع في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي شرقي أوكرانيا، اللتين تم استهدافهما في العملية العسكرية الأخيرة.
