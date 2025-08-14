Advertisement

إسرائيل تتأهب لمعركة جديدة... تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له في العام 2026

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:00
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مصادر عسكرية إسرائيلية توقعت أن تستمر عملية اقتحام مدينة غزة وشمالي القطاع حتى عام 2026، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المصادر عينها قولها إن خوض حرب العصابات المرتقبة مع خلايا حركة حماس شمالي القطاع وغزة، بما في ذلك الأبراج السكنية في غربي المدينة، لن تنتهي قبل العام الجاري.

وقالت إن كبار قادة الجيش الإسرائيلي سيناقشون لاحقا تفاصيل طبيعة عملية احتلال غزة وأساليب المناورة، وصولًا إلى إقرار الخطط، وعرضها على الكابينت، والدخول في عملية "إجراءات المعركة" في الفرق والألوية التي ستشارك في المناورة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، تحولت المعارك من قصف جوي واسع إلى عمليات برية متدرجة، خاصة في شمال القطاع ومدينة غزة.
 
وبعد تدمير البنية التحتية لمساحات واسعة، واجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شرسة من كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى، اعتمدت على تكتيكات حرب العصابات والكمائن والأنفاق.

وأظهرت التجارب السابقة لإسرائيل في غزة، خصوصاً في حروب 2008 و2014، صعوبة الحسم العسكري في بيئة حضرية كثيفة السكان، ما يفسر التقديرات الجديدة بامتداد العمليات حتى عام 2026.

هذه المعارك المعقدة تشمل السيطرة على الأبراج السكنية والمناطق المكتظة، إلا أن الحسم السريع أمراً بعيد المنال، بحسب خبراء إسرائيليين.
