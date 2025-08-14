33
عربي-دولي
وفد رئاسي سوري يعزي البطريرك يوحنا العاشر
Lebanon 24
14-08-2025
|
03:01
A-
A+
قدم ماهر
الشرع
أمين عام الرئاسة
السورية
موفدا من الرئيس أحمد الشرع، التعازي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر بضحايا تفجير كنيسة مار الياس في الدويلعة.
وأفادت
بطريركية
أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بأن "بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، استقبل الشرع موفدا من الرئيس السوري، على رأس وفد رئاسي في الدار البطريركية بدمشق، حاملا تعازي الشرع بشهداء كنيسة مار إلياس دويلعة -
دمشق
، ومؤكدا أن هذه الجريمة تستهدف العيش الواحد في
سوريا
".
ووفق المنشور، فقد "أعرب الشرع عن تقدير رئيس الجمهورية للبطريرك يوحنا العاشر وللمكون المسيحي الأصيل الذي يجد في الدار البطريركية بدمشق رمزا له ولحضوره الريادي في تاريخ الشرق"، فيما "رحب البطريرك بالشرع والوفد المرافق طالبا نقل تحيته وتقديره لرئيس الجمهورية، مشددا على أصالة الدور المسيحي في سوريا وفي الشرق وأكد أن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق سعت وتسعى وفي كل مراحل تاريخها وبكل ما أوتيت من قوة كي تكون إلى جانب إنسان هذا الوطن بمعزل عن منطق الأكثرية والأقلية". (روسيا اليوم)
