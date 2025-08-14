33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
39
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
31
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أحباط محاولة طعن عند معبر قلنديا في القدس
Lebanon 24
14-08-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحبطت
الشرطة الإسرائيلية
، اليوم الخميس، محاولة هجوم عند معبر قلنديا شمال
القدس
.
Advertisement
وأفادت الشرطة بأن شابًا في العشرينيات من
سكان غزة
أخرج سكينًا وحاول مهاجمة عناصرها المتمركزين عند المعبر، لكن العناصر تصرفوا بسرعة وألقوا القبض على الشاب، دون تسجيل أي إصابات.
وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة دوافع الشاب وراء محاولة الهجوم.
مواضيع ذات صلة
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على حدوده الشمالية
Lebanon 24
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على حدوده الشمالية
14/08/2025 13:47:08
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إحباط محاولة اغتيال في بيلغورود
Lebanon 24
روسيا: إحباط محاولة اغتيال في بيلغورود
14/08/2025 13:47:08
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية
Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية
14/08/2025 13:47:08
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلّل مسيّرة على الواجهة الغربية وإسقاطها
Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلّل مسيّرة على الواجهة الغربية وإسقاطها
14/08/2025 13:47:08
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
البسطات تنتشر في دمشق.. والخلافات تشتعل (فيديو)
Lebanon 24
البسطات تنتشر في دمشق.. والخلافات تشتعل (فيديو)
06:04 | 2025-08-14
14/08/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجار عنيف يهزّ إدلب
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجار عنيف يهزّ إدلب
04:59 | 2025-08-14
14/08/2025 04:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة في ألاسكا عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين.. تعرّفوا إليها
Lebanon 24
قاعدة في ألاسكا عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين.. تعرّفوا إليها
04:46 | 2025-08-14
14/08/2025 04:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
Lebanon 24
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
04:07 | 2025-08-14
14/08/2025 04:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلويح نتنياهو مُجدداً بـ "الهجرة الطوعية".. 5 دول مستعدة لاستقبال أهل غزة
Lebanon 24
بعد تلويح نتنياهو مُجدداً بـ "الهجرة الطوعية".. 5 دول مستعدة لاستقبال أهل غزة
03:51 | 2025-08-14
14/08/2025 03:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:04 | 2025-08-14
البسطات تنتشر في دمشق.. والخلافات تشتعل (فيديو)
04:59 | 2025-08-14
بالفيديو.. انفجار عنيف يهزّ إدلب
04:46 | 2025-08-14
قاعدة في ألاسكا عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين.. تعرّفوا إليها
04:07 | 2025-08-14
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
03:51 | 2025-08-14
بعد تلويح نتنياهو مُجدداً بـ "الهجرة الطوعية".. 5 دول مستعدة لاستقبال أهل غزة
03:30 | 2025-08-14
هل ستُخاطر إيران بحرب جديدة مع إسرائيل؟
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24