Advertisement

عربي-دولي

أحباط محاولة طعن عند معبر قلنديا في القدس

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1404552-638907664823369104.jpeg
Doc-P-1404552-638907664823369104.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحبطت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، محاولة هجوم عند معبر قلنديا شمال القدس.
Advertisement

وأفادت الشرطة بأن شابًا في العشرينيات من سكان غزة أخرج سكينًا وحاول مهاجمة عناصرها المتمركزين عند المعبر، لكن العناصر تصرفوا بسرعة وألقوا القبض على الشاب، دون تسجيل أي إصابات.

وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة دوافع الشاب وراء محاولة الهجوم.
مواضيع ذات صلة
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على حدوده الشمالية
lebanon 24
14/08/2025 13:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: إحباط محاولة اغتيال في بيلغورود
lebanon 24
14/08/2025 13:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية
lebanon 24
14/08/2025 13:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلّل مسيّرة على الواجهة الغربية وإسقاطها
lebanon 24
14/08/2025 13:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-08-14
04:59 | 2025-08-14
04:46 | 2025-08-14
04:07 | 2025-08-14
03:51 | 2025-08-14
03:30 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24