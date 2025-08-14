البسطات تنتشر في دمشق.. والخلافات تشتعل (فيديو)

Advertisement

أثار فيديو يوثق شجارًا بين شاب وعدد من باعة البسطات تحت جسر الرئيس في البرامكة بدمشق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. وبدأ الخلاف بعدما مرّ الشاب فوق كابل كهرباء يستخدمه الباعة، ما أدى إلى واعتداء عليه بالألفاظ والضرب. وهدد الشاب بالشكوى لمحافظة ، واصفًا الباعة بـ"الشبيحة الجدد".ورغم إزالة البسطات مؤخراً من وسط المدينة، عاد الباعة لافتراش الأرصفة في البرامكة والمناطق المجاورة. وتباينت ردود الفعل بين من طالب بإزالتها نهائياً حفاظاً على النظام، ومن دعا لإيجاد حلول بديلة تراعي الأوضاع الاقتصادية، مثل إنشاء أكشاك استثمارية.وتنتشر البسطات بكثافة في دمشق مع عرض بضائع متنوعة، مستغلة الأرصفة، فيما تسعى المحافظة لتنظيم الظاهرة والحد من الازدحام ومضايقة المارة.