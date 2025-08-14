Advertisement

عربي-دولي

زار الدوحة... هذا ما قاله رئيس الموساد الإسرائيلي عن غزة

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1404635-638907816775404459.jpg
Doc-P-1404635-638907816775404459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع يزور قطر لأجل عودة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن برنياع زار الدوحة الخميس والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وناقش معه "صفقة الرهائن".

ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل أن رئيس الموساد أكد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار مجلس الوزراء باحتلال غزة ليس حربا نفسية، بل خطوة جادة إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.

وتأتي زيارة برنياع إلى قطر في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، حسب القناة 12.
 
مواضيع ذات صلة
"لحظة تاريخية" لإسرائيل.. هذا ما قاله الموساد الإسرائيلي عن الحرب
lebanon 24
14/08/2025 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
lebanon 24
14/08/2025 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: طائرة يعتقد أنها للموساد استخدمت بجولات التفاوض تحطّ في الدوحة
lebanon 24
14/08/2025 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
lebanon 24
14/08/2025 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:41 | 2025-08-14
10:39 | 2025-08-14
10:36 | 2025-08-14
10:03 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24