زار الدوحة... هذا ما قاله رئيس الموساد الإسرائيلي عن غزة

قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع يزور قطر لأجل عودة محادثات وقف إطلاق النار في .كما قالت القناة 12 إن برنياع زار الدوحة الخميس والتقى برئيس الوزراء الشيخ عبد الرحمن آل ثاني وناقش معه "صفقة الرهائن".ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل أن رئيس الموساد أكد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار باحتلال غزة ليس حربا نفسية، بل خطوة جادة إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.وتأتي زيارة برنياع إلى قطر في ظل الجهود التي تبذلها وقطر ومصر وتركيا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى ، حسب القناة 12.