فيضانات في كشمير الهندية وسقوط عشرات القتلى

Advertisement

لقي 34 شخصا حتفهم اليوم جراء فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي ضربت قرية في جبال هيمالايا في الشطر من ، حسبما أفاد مسؤول في الحكومة المحلية وكالة "فرانس برس".وقال بانكاج شارما مفوّض منطقة كيشتوار: "عثرنا على 34 جثة وأنقذنا 35 مصابا. وهناك احتمالات بالعثور على المزيد من الجثث".