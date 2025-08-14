Advertisement

عربي-دولي

فيضانات في كشمير الهندية وسقوط عشرات القتلى

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1404651-638907849202279498.png
Doc-P-1404651-638907849202279498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 لقي 34 شخصا حتفهم اليوم جراء فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي ضربت قرية في جبال هيمالايا في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أفاد مسؤول في الحكومة المحلية وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وقال بانكاج كومار شارما مفوّض منطقة كيشتوار: "عثرنا على 34 جثة وأنقذنا 35 مصابا. وهناك احتمالات بالعثور على المزيد من الجثث".
مواضيع ذات صلة
عشرات القتلى جراء الفيضانات في باكستان (فيديو)
lebanon 24
14/08/2025 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم مقاتلة في بنغلادش.. وسقوط عشرات القتلى
lebanon 24
14/08/2025 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام صينية: 10 قتلى و33 مفقودا جراء فيضانات بشمال غرب البلاد
lebanon 24
14/08/2025 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع قتلى فيضانات تكساس.. والبحث جارٍ عن مفقودين
lebanon 24
14/08/2025 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:41 | 2025-08-14
10:39 | 2025-08-14
10:36 | 2025-08-14
10:03 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24