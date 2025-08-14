Advertisement

عربي-دولي

ترامب قد يزور إسرائيل

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:36
أفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يضيف إسرائيل إلى جدول جولته الخارجية في كانون الاول المقبل، قبل زيارته المقررة لبريطانيا بين 17 و19 من الشهر نفسه بدعوة من الملك تشارلز.
ونقل موقع "Ynet" عن مصدر أميركي قوله: "من المحتمل أن يتوقف الرئيس في إسرائيل، لكن الأمر غير مؤكد بعد، فهو يعتمد على التطورات". وأكد مصدر إسرائيلي وجود تكهنات مماثلة، لكنه شدد على أنه "لا يوجد شيء محسوم حتى الآن".
