انفجارات في إدلب تحصد أرواح 6 أشخاص بينهم طفل

سجّل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين، جرّاء انفجارات عنيفة وقعت خلال الساعات الماضية داخل مستودع ذخيرة ومقر تابعين لمقاتلين أجانب غير سوريين في منطقة مزارع إدلب الغربية.من بين القتلى مدنيان أحدهما طفل، بالاضافة إلى ثلاثة مدنيين من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى وسط تدهور حالة بعضهم.وأوضح المرصد أن أربعة من القتلى هم من المقاتلين الأجانب، إضافة إلى خمسة جرحى من صفوفهم.