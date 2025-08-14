Advertisement

عربي-دولي

انفجارات في إدلب تحصد أرواح 6 أشخاص بينهم طفل

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1404684-638907908760479440.png
Doc-P-1404684-638907908760479440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين، جرّاء انفجارات عنيفة وقعت خلال الساعات الماضية داخل مستودع ذخيرة ومقر تابعين لمقاتلين أجانب غير سوريين في منطقة مزارع إدلب الغربية.
Advertisement

من بين القتلى مدنيان أحدهما طفل، بالاضافة إلى  ثلاثة مدنيين من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى وسط تدهور حالة بعضهم.

وأوضح المرصد أن أربعة من القتلى هم من المقاتلين الأجانب، إضافة إلى خمسة جرحى من صفوفهم.

مواضيع ذات صلة
صاعقة مميتة تضرب شاطئاً في تولا الروسية وتخطف أرواح ثلاثة بينهم طفل
lebanon 24
14/08/2025 20:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
lebanon 24
14/08/2025 20:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب دون معرفة الأسباب
lebanon 24
14/08/2025 20:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب
lebanon 24
14/08/2025 20:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:55 | 2025-08-14
12:30 | 2025-08-14
12:09 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
11:30 | 2025-08-14
11:13 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24