عربي-دولي
دعوة أوروبية دولية للسماح بدخول المساعدات إلى السودان فوراً
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
الاتحاد الأوروبي
الخميس «كل الأطراف» في
السودان
إلى السماح بدخول المساعدات
الإنسانية الدولية
«بشكل عاجل»، في وقت تشهد البلاد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات، في ظل تواصل الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
وشدّدت
بروكسل
في بيان وقّعته أيضاً
اليابان
وكندا والمملكة المتحدة على أهمية «حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
(الشرق الأوسط)
