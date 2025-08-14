Advertisement

عربي-دولي

دعوة أوروبية دولية للسماح بدخول المساعدات إلى السودان فوراً

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1404710-638907931017124529.jpeg
Doc-P-1404710-638907931017124529.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الاتحاد الأوروبي الخميس «كل الأطراف» في السودان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية «بشكل عاجل»، في وقت تشهد البلاد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات، في ظل تواصل الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
Advertisement

وشدّدت بروكسل في بيان وقّعته أيضاً اليابان وكندا والمملكة المتحدة على أهمية «حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فوراً دون عوائق إلى غزة
lebanon 24
14/08/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبيرغ نيوز": الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
14/08/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا ونطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف
lebanon 24
14/08/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين ببريطانيا للجزيرة: على إسرائيل أن تسمح فورا بدخول الصحافة الدولية إلى غزة
lebanon 24
14/08/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:55 | 2025-08-14
12:30 | 2025-08-14
12:09 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
11:13 | 2025-08-14
11:10 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24