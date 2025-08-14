31
الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلّحة!
Lebanon 24
14-08-2025
|
12:09
A-
A+
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، "إننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب
الإسرائيلي
الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، وتحقيق التهدئة الشاملة في
الضفة الغربية
ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال
الفلسطينية
المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن
الدينية
المقدسة الإسلامية والمسيحية".
وشدد عباس، خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان البرلماني ماتسوموتو هيساشي في رام الله على "ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة
فلسطين
مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في
قطاع غزة
، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد"، بحسب ما أوردته وكالة وفا الفلسطينية.
وأعرب عن تقديره لمواقف اليابان الملتزمة بالسلام وحل الدولتين، وبوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتسليم الرهائن، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أن هذه المواقف تعكس إيمان اليابان بالسلام.
