عربي-دولي
موسكو: تدمير مستودع كبير للقوات الأوكرانية في سومي
Lebanon 24
14-08-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد منسق العمل السري في نيكولايف
سيرغي
ليبيديف بأن ضربة جوية روسية استهدفت مستودعا ميدانيا كبيرا للقوات المسلحة
الأوكرانية
في قرية خوتين بمقاطعة سومي شمال
أوكرانيا
.
وقال لوكالة "ريا نوفوستي": "في سومي، جرى استهداف مواقع القوات الأوكرانية. الضربة وقعت في قرية خوتين بمقاطعة سومي. كانت قوية لدرجة أن الأرائك اهتزت في سومي وأكواب الشاي سقطت من على الطاولات. الضربة استهدفت مستودعا ميدانيا لكن بمساحة هائلة. يبدو أنهم كانوا يستعدون لـ'هجوم مضاد'".
ومن جانبها، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
توجيه ضربة صاروخية دقيقة ومركّبة لمصنعين للصواريخ في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسط جنوب أوكرانيا وسومي شمال شرقها، وتدمير موقع لتجميع وإطلاق المسيرات ومستودعات للذخيرة.
كما أعلنت الوزارة تحرير بلدتين جديدتين في
جمهورية
دونيتسك التي انضمت إلى
روسيا
واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور، وتكبيد العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال 24 ساعة. (روسيا اليوم)
