اجتماع إسرائيلي بشأن "خطة السيطرة على غزة".. وهذا ما تقرّر

وأشار خلال الاجتماع إلى أن"الجيش الإسرائيلي يحشد جميع قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ . سنعمل يدا واحدة حتى إتمام المهمة".من جانبه، قال زامير: " والتعاون مع القيادة السياسية هما مفتاح النجاح. مهمتنا الواضحة هي إعادة رهائننا وهزيمة العدو".وتابع: "في أي فترة، وخاصة في أوقات الحرب، يُعدّ التواصل بين المستويين السياسي والعسكري محورا أساسيا للأمن القومي".وأضاف: "الثقة المتبادلة والتعاون الكامل هما مفتاح النجاح. النصر في ساحة المعركة لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل أيضًا على التماسك بين المستويات. بهذه الطريقة فقط نضمن نصرا حاسما، ونضمن صمود البلاد في اليوم التالي. في قلب التماسك الثقة، وبالثقة تولد القوة. فقط عندما نعمل بتناغم، يمكننا أن نسير في صفوف، ونهزم العدو، وننتصر، ونضمن مستقبل البلاد ".وبعد الذي جمع كاتس وزامير وعدد من قادة الجيش الإسرائيلي، ستُستكمل صياغة الخطة كاملة وتُرفع إلى وزير الدفاع للموافقة عليها .