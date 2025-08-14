Advertisement

عربي-دولي

اجتماع إسرائيلي بشأن "خطة السيطرة على غزة".. وهذا ما تقرّر

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:55
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير بشأن "خطة السيطرة على غزة". 
وأشار كاتس خلال الاجتماع إلى أن"الجيش الإسرائيلي يحشد جميع قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء. سنعمل يدا واحدة حتى إتمام المهمة".


من جانبه، قال زامير: "الثقة المتبادلة والتعاون مع القيادة السياسية هما مفتاح النجاح. مهمتنا الواضحة هي إعادة رهائننا وهزيمة العدو".


وتابع: "في أي فترة، وخاصة في أوقات الحرب، يُعدّ التواصل بين المستويين السياسي والعسكري محورا أساسيا للأمن القومي".


وأضاف: "الثقة المتبادلة والتعاون الكامل هما مفتاح النجاح. النصر في ساحة المعركة لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل أيضًا على التماسك بين المستويات. بهذه الطريقة فقط نضمن نصرا حاسما، ونضمن صمود البلاد في اليوم التالي. في قلب التماسك الثقة، وبالثقة تولد القوة. فقط عندما نعمل بتناغم، يمكننا أن نسير في صفوف، ونهزم العدو، وننتصر، ونضمن مستقبل البلاد ".


وبعد النقاش الذي جمع كاتس وزامير وعدد من قادة الجيش الإسرائيلي، ستُستكمل صياغة الخطة كاملة وتُرفع إلى وزير الدفاع للموافقة عليها يوم الأحد.

