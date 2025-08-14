Advertisement

الأمم المتحدة: المشروع الاستيطاني الجديد يهدد حل الدولتين

14-08-2025 | 13:10
حثت المنظمة الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، على التراجع عن قرارها بالبدء في مشروع استيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أنه سيقسّم المنطقة ويعزلها عن القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "هذا المشروع سينهي فرص تحقيق حل الدولتين". وأضاف دوجاريك أن "المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس الاحتلال".

جاءت تصريحات الأمم المتحدة عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.

وأضاف سموتريتش "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية".
(العربية)
