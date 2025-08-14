الأمم المتحدة: المشروع الاستيطاني الجديد يهدد حل الدولتين

Advertisement

حثت المنظمة الدولية ، اليوم الخميس، على التراجع عن قرارها بالبدء في مشروع استيطاني في ، معتبرة أنه سيقسّم المنطقة ويعزلها عن الشرقية.وقال المتحدث باسم ، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "هذا المشروع سينهي فرص تحقيق حل الدولتين". وأضاف دوجاريك أن "المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس ".جاءت تصريحات الأمم المتحدة عقب إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء والرئيس الأميركي أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.وأضاف سموتريتش "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية".