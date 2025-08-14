30
عربي-دولي
الأمم المتحدة: المشروع الاستيطاني الجديد يهدد حل الدولتين
Lebanon 24
14-08-2025
|
13:10
A-
A+
حثت المنظمة الدولية
إسرائيل
، اليوم الخميس، على التراجع عن قرارها بالبدء في مشروع استيطاني في
الضفة الغربية
، معتبرة أنه سيقسّم المنطقة ويعزلها عن
القدس
الشرقية.
وقال المتحدث باسم
الأمم المتحدة
، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "هذا المشروع سينهي فرص تحقيق حل الدولتين". وأضاف دوجاريك أن "المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس
الاحتلال
".
جاءت تصريحات الأمم المتحدة عقب إعلان وزير المالية
الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل
منذ فترة
طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.
وأضاف سموتريتش "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية".
(العربية)
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية في نيويورك
الأمم المتحدة تطلق مؤتمراً في نيويورك لدعم حل الدولتين
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والسعودية سترأسان اجتماع المجتمع الدولي الاثنين بالأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين
فيديو لبن غفير... شاهدوا كيف اقتحم زنزانة البرغوتي وهدّده
بالفيديو... الحرائق في اللاذقية التهمت مساحات حرجية واسعة
"سوبر رافال F5".. الطموح الفرنسي لمنافسة إف-35
عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ
عراقجي: الترويكا الأوروبية لم تعد طرفًا في الاتفاق النووي
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
