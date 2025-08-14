تقرير صحفي: تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين بالضفة

Advertisement

نفذ المستوطنون الإسرائيليون خلال العام الحالي عدداً قياسياً من الهجمات على المدنيين في ، التي تسيطر عليها السلطة بشكل جزئي، وفق ما نقلت صحيفة " تايمز"، الخميس، عن بيانات والوكالات الحكومية .وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مستوطنين إسرائيليين نفذوا في النصف الأول من عام 2025 حوالي 750 هجوماً على الفلسطينيين وممتلكاتهم.فيما يُعدّ هذا رقماً قياسياً منذ أن بدأت وكالات الأمم المتحدة بجمع هذه الإحصاءات عام 2006.كما كشفت تقارير داخلية من الجيش أن 440 هجوماً سُجّلوا منذ بداية هذا العام. وقد ازدادت وتيرة الهجمات بشكل ملحوظ منذ هجوم حركة على في 7 تشرين الأول 2023، إلا أن تفاقم الصراع في سنة 2025 أدى أيضاً إلى تصعيد الوضع في الضفة الغربية.ونادراً ما يُقاضي الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر جزئياً على الضفة الغربية، المستوطنين الإسرائيليين، حسب "نيويورك تايمز".كذلك أوردت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي، الذي وسّع نطاق وجوده في الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول، فشل في منع هجمات المستوطنين الإسرائيليين، ويتجاهل الهجمات على الفلسطينيين. (العربية)