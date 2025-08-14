Advertisement

عربي-دولي

5 مبادىء حدّدها نتنياهو لإنهاء الحرب... ما هي؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:37
كشف رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، عن 5 مبادىء لإنهاء الحرب في غزة، أبرزها نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة ومحيطه، لضمان منع أية تهديدات مستقبلية.
كما شدّد نتنياهو على "إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى".

وأضاف أنّ "إدارة غزة بعد الحرب يُمكن أن تكون بيدّ حكومة مدنية، على ألا تكون تابعة لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية".
 
 
وأشار إلى أنّ "نزع السلاح يعني منع تصنيع الأسلحة داخل غزة أو تهريبها إليه بأيّ شكل من الأشكال". (العربية)
 
 
 
