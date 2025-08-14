5 مبادىء حدّدها نتنياهو لإنهاء الحرب... ما هي؟

كشف رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، عن 5 مبادىء لإنهاء الحرب في غزة، أبرزها نزع سلاح حركة بشكل كامل، و فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على ومحيطه، لضمان منع أية تهديدات مستقبلية. Advertisement

كما شدّد على "إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى".





وأضاف أنّ " بعد الحرب يُمكن أن تكون بيدّ حكومة مدنية، على ألا تكون تابعة لحركة حماس أو للسلطة ".

وأشار إلى أنّ "نزع السلاح يعني منع تصنيع الأسلحة داخل غزة أو تهريبها إليه بأيّ شكل من الأشكال". (العربية)