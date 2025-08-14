30
عربي-دولي
عراقجي: الترويكا الأوروبية لم تعد طرفًا في الاتفاق النووي
Lebanon 24
14-08-2025
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الخارجية الإيراني
،عباس عراقجي، مساء اليوم الخميس، أن بلاده لم تعد تعتبر الترويكا الأوروبية طرفًا في
الاتفاق النووي
.
واتهم عراقجي الترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يُعاد صياغته بناءً على "الواقع الجديد" في المنشآت النووية
الإيرانية
وبما يتوافق مع قانون
البرلمان
الإيراني
.
وأشار عراقجي إلى أن
إيران
تمتلك خيارات وأدوات عديدة للرد في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض
العقوبات
الدولية.
وحذّر من أن تداعيات هذه العقوبات ستكون استراتيجية وسياسية أكثر منها اقتصادية، وقد تعيد الملف الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة
.
