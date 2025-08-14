عراقجي: الترويكا الأوروبية لم تعد طرفًا في الاتفاق النووي

Advertisement

كشف ،عباس عراقجي، مساء اليوم الخميس، أن بلاده لم تعد تعتبر الترويكا الأوروبية طرفًا في .واتهم عراقجي الترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يُعاد صياغته بناءً على "الواقع الجديد" في المنشآت النووية وبما يتوافق مع قانون .وأشار عراقجي إلى أن تمتلك خيارات وأدوات عديدة للرد في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض الدولية.وحذّر من أن تداعيات هذه العقوبات ستكون استراتيجية وسياسية أكثر منها اقتصادية، وقد تعيد الملف الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق .