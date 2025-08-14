فيديو لبن غفير... شاهدوا كيف اقتحم زنزانة البرغوتي وهدّده

اقتحم ، زنزانة الفلسطيني وعضو لحركة "فتح" مروان البرغوثي في العزل الانفراديّ، وهدّده بشكلٍ مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده.





وأظهر مقطع فيديو ، وهو يُخاطب البرغوتي في سجن "غانوت"، وقال له: "لن تنتصروا، ومن يستهدف شعب ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".

يواجه الأسير القائد مروان البرغوثي ظروفًا إنسانية بالغة القسوة في زنزانته الانفرادية، حيث فقد أكثر من نصف وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة. وفي الوقت نفسه، يواصل وزير أمن المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بشكل مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده.



في الفيديو بن… pic.twitter.com/ZcpRmLgGgT — للدفاع عن الاسرى (@PalPrisonersA) August 14, 2025