عربي-دولي

فيديو لبن غفير... شاهدوا كيف اقتحم زنزانة البرغوتي وهدّده

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:42
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي في العزل الانفراديّ، وهدّده بشكلٍ مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده.


وأظهر مقطع فيديو بن غفير، وهو يُخاطب البرغوتي في سجن "غانوت"، وقال له: "لن تنتصروا، ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24