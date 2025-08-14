مالي: إحباط محاولة انقلاب بدعم أجنبي واعتقال عشرات الجنود

Advertisement

أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت ما قالت إنها محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية.وجاء في بيان للحكومة تلاه في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده.وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد وإن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط.وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات ".وقالت مصادر أمنية لوكالة إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين".وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في ، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في . (الجزيرة)