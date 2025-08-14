Advertisement

عربي-دولي

مشروبات كحولية ملوثة.. ارتفاع حالات التسمم والوفيات في الكويت

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:23
Doc-P-1404869-638908359288849935.jpg
Doc-P-1404869-638908359288849935.jpg photos 0
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول في البلاد، موضحة أن معظم هذه الحالات من جنسيات آسيوية.
وفي بيان جديد لها، أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة.

كما أفادت بأنه تم تسجيل 23 حالة وفاة، لافتة إلى أن جميع الإصابات من جنسيات أسيوية.

وأوضح "الصحة الكويتية" أن معظم الحالات في العناية المركزة وتطلبت أجهزة تنفس صناعي وغسيلا عاجلا للكلى، مؤكدة وجود متابعة طبية وأمنية على مدار الساعة لمنع تكرار الحوادث.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتسمم عبر الخطوط الساخنة أو قنوات التواصل المعتمدة.

وأكدت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تحذر وتدعو لتجنب مثل هذه السلوكيات للمحافظة على الأرواح".
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
