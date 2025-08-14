Advertisement

عربي-دولي

"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1404873-638908367872657570.jpeg
Doc-P-1404873-638908367872657570.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدد العلماء سبب "تسونامي غامض" ضرب جنوب شرق ألاسكا مؤخراً، مما أدى إلى اندفاع المياه على المنحدرات حتى ارتفاع 100 قدم فوق مستوى سطح البحر.
Advertisement

وفي التفاصيل، تلقت مركز الزلازل بألاسكا في وقت مبكر من يوم 10 أغسطس، تقارير عن تسونامي مفاجئ ومحلي في منطقة إنديكوت أرم النائية.

وسُجلت موجات ارتفاعها 10 إلى 15 قدما قرب جزيرة هاربر، بينما شهدت جزيرة ساوير المجاورة ارتفاع المياه حتى 100 قدم.

وعادة ما تنجم التسوناميات عن زلازل كبيرة، لكن العلماء لم يجدوا أي نشاط زلزالي مهم في المنطقة، مما زاد الغموض.

وفي هذا الصدد، حلل باحثو مركز الزلازل بيانات الزلازل، واكتشفوا انهيارا أرضيا هائلًا قرب نهر ساوير الجنوبي، بحجم يقدر بأكثر من 3.5 مليار قدم مكعب، أي ما يعادل 40,000 مسبح أولمبي.

وقال مدير مركز الزلازل في ألاسكا، مايكل ويست: "هذا أكبر من أي شيء شهدناه خلال العقد الماضي في ألاسكا".

ويمكن للانهيارات الأرضية أن تؤدي إلى حدوث تسونامي عن طريق إزاحة كميات كبيرة من المياه.

وصرح ألك بينيت، وهو أستاذ مساعد في جامعة ألاسكا في فيربانكس، لصحيفة "ديلي ميل" بالقول: "يمكن أن تنشأ مثل هذه الأحداث بعدة طرق، بما في ذلك النشاط الزلزالي، أو ذوبان الأرض، أو الأمطار الغزيرة. غالبا ما يتسبب الانهيار الأرضي في قراءة زلزالية، ثم يتبعها التسونامي نتيجة إزاحة الصخور والتربة والحطام للمياه بسرعة".

في حين يعمل مركز الزلازل في ألاسكا مع وكالات أخرى "لفهم التسلسل الكامل للأحداث".

وأوضح المركز على "فيسبوك" قائلا: "تشير كل الأدلة إلى أن مجموعة الموجات التي تراوحت بين 10 و15 قدمًا تحركت نتيجة انهيار أرضي ضخم بلغ عدة عشرات من ملايين الأمتار المكعبة من الصخور وضرب المياه".
مواضيع ذات صلة
إخلاء عاجل لـ 160 منزلاً بسبب "سائل غامض"!
lebanon 24
15/08/2025 09:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: "أهم دبابة في العالم" تتعرض لضربة غامضة في جباليا والجيش في حيرة
lebanon 24
15/08/2025 09:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال قوي ضرب قبالة سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي
lebanon 24
15/08/2025 09:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
lebanon 24
15/08/2025 09:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24