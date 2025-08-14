شاحنات المساعدات إلى غزة بين المعابر والإجراءات… عقبات تُبقي الإمدادات عالقة

Advertisement

في موقع الأحمر المصري بالعريش، تُخزَّن شحنات أُعيدت من الحدود، تضم مولدات كهربائية، وأجهزة طبية، وكراسي متحركة، وحتى مواد غذائية وأدوية تحمل شعارات منظمات دولية. يقول عمال الإغاثة إن أسباب الرفض تتراوح بين مخالفات بسيطة في التغليف أو الملصقات، وبين التدقيق على إمكانية الاستخدام المزدوج لبعض السلع، فيما يشتكي السائقون من ساعات العمل المحدودة على معبر كرم أبو سالم.منذ 27 تموز، دخلت غزة 1334 شاحنة فقط عبر مختلف المعابر، مقارنةً بـ9000 كانت ستدخل لو التزمت إسرائيل بمعدل 600 شاحنة يومياً، وفق سلطات غزة. مكتب تنسيق أعمال الحكومة ينفي فرض قيود كمية، مؤكداً أن نحو 300 شاحنة يومياً عبرت مؤخراً، معظمها محملة بالمواد الغذائية.لكن، على الأرض، تتحدث منظمات الإغاثة عن واقع مغاير: برنامج الأغذية العالمي تمكن من إدخال 73 شاحنة فقط من أصل 400 أرسلها منذ أواخر تموز، فيما لم يُسمح للأونروا بإدخال أي مساعدات منذ آذار، ولم تدخل مواد إيواء منذ 2 آذار. هذه التأخيرات تأتي رغم التحذيرات من تدهور الوضع الإنساني، مع تسجيل أكثر من 200 وفاة بسبب سوء التغذية أو الجوع، وفق في غزة، أرقام تشكك إسرائيل في صحتها.الصورة التي رصدتها على الحدود تُظهر معبراً صامتاً، ومستودعات ممتلئة ببضائع لم تصل إلى مستحقيها، فيما يظل سكان غزة في انتظار إمدادات قد تُحدث فارقاً بين الحياة والموت.