البرهان: لا مصالحة مع الدعم السريع ومستمرون في معركة الكرامة

جدد رئيس «مجلس السيادة» السوداني البرهان، أمس، مواقفه الرافضة لأي مهادنة أو مصالحة مع «قوات الدعم السريع»، قائلاً: «نحن ماضون في معركة الكرامة ودحر هذا التمرد، ولن نخون دماء إخواننا وأبنائنا».ووجّه البرهان من منطقة «النقعة والمصورات» التراثية بولاية نهر النيل، شمال البلاد، التهاني إلى ضباط وضباط صف وجنود الجيش فيما وصفه بـ«اليوم التاريخي»، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس القوات المسلحة و71 عاماً على سودنتها.، ردّ تحالف «تأسيس»، حليف محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم «الدعم السريع»، على بيان الذي انتقد بشدة إعلان «الدعم السريع» وحلفائها تشكيل حكومة موازية.وقال المتحدث باسم التحالف، علاء الدين نقد: «إن إعلان حكومة الوحدة والسلام هو الضامن لوحدة في مواجهة الإجراءات الانفصالية التي تقوم بها حكومة بورتسودان».وأضاف نقد أن تحالف «تأسيس» على استعداد «للتعاون مع في كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي». (الشرق الأوسط)