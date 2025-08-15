إصابة 40 شرطياً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

Advertisement

أعلن الصربي إيفيكا داتشيتش أن أكثر من 40 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد الليلة الماضية.وأضاف أن بعضهم يعاني من إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في الذراع والساق، وأشار إلى اعتقال 37 شخصا.كما استخدمت المسيل للدموع خلال الاشتباكات في بلغراد، وتمكنت من دفع المتظاهرين باتجاه ساحة سلافيا.وأوضح داتشيتش أن الاشتباكات بين المشاركين في الاحتجاج والشرطة لا تزال مستمرة.وتأتي هذه الأحداث في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات انطلقت ليل الأربعاء في مدينتي فرباس وباتشكا بالانكا، حيث طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة.تجدر الإشارة إلى أن جذور هذه الموجة من الاحتجاجات تعود إلى 1 نوفمبر 2024، عندما انهار سقف مظلة في محطة بمدينة نوفي ساد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.وأعقب الحادث تحقيقات واسعة، أسفرت في 1 عن اعتقال 12 شخصًا، بينهم وزير البناء والبنية التحتية السابق توميسلاف موميروفيتش، وخلفه فيسيتش، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى وقت القبض عليه.وتقول الحكومة الصربية إن المظاهرات مُنظمة من قبل أجهزة استخبارات غربية وفق سيناريو "الثورات الملونة".كما أكد الرئيس الصربي أن المشاعر المعادية للحكومة بين الشباب الصربي يتم تحريضها وتمويلها من .