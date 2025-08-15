Advertisement

عربي-دولي

إصابة 40 شرطياً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

Lebanon 24
15-08-2025 | 00:08
أعلن وزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش أن أكثر من 40 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد الليلة الماضية.
وأضاف أن بعضهم يعاني من إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في الذراع والساق، وأشار إلى اعتقال 37 شخصا.

كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال الاشتباكات في بلغراد، وتمكنت من دفع المتظاهرين باتجاه ساحة سلافيا.

وأوضح داتشيتش أن الاشتباكات بين المشاركين في الاحتجاج والشرطة لا تزال مستمرة.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات انطلقت ليل الأربعاء في مدينتي فرباس وباتشكا بالانكا، حيث طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أن جذور هذه الموجة من الاحتجاجات تعود إلى 1 نوفمبر 2024، عندما انهار سقف مظلة في محطة السكك الحديدية بمدينة نوفي ساد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

وأعقب الحادث تحقيقات واسعة، أسفرت في 1 أغسطس عن اعتقال 12 شخصًا، بينهم وزير البناء والبنية التحتية السابق توميسلاف موميروفيتش، وخلفه غوران فيسيتش، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى وقت القبض عليه.

وتقول  الحكومة الصربية إن المظاهرات مُنظمة من قبل أجهزة استخبارات غربية وفق سيناريو "الثورات الملونة".

كما أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المشاعر المعادية للحكومة بين الشباب الصربي يتم تحريضها وتمويلها من بروكسل.
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
