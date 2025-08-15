31
عربي-دولي
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
Lebanon 24
15-08-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير صادر عن
لجنة التحقيق
التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، أمس، بأن جرائم حرب ارتُكبت على الأرجح من جانب قوات الحكومة
السورية
والمسلحين الموالين للرئيس السابق
بشار الأسد
، خلال أعمال عنف طائفي اندلعت في منطقة الساحل السوري، بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في آذار. غير أن اللجنة أوضحت في الوقت ذاته، أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيهات حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات».
وذكر التقرير أن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال عنف استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية. وقال باولو سيرغيو بينيرو رئيس اللجنة إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا يمثلان أمراً مُقلقاً للغاية».
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص من ضحايا وشهود وزيارات لثلاث مقابر جماعية. (الشرق الأوسط)
