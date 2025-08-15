31
ميرتس: قمة ألاسكا قد تكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
15-08-2025
|
01:00
A-
A+
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم (الجمعة)، أنه لدى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم «فرصة» للموافقة على وقف إطلاق النار في
أوكرانيا
خلال قمته مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب في ألاسكا.
وقال ميرتس في بيان: «الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني
زيلينسكي
ويتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار».
وأضاف: «بوسع ترمب الآن اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام» بعد أكثر من ثلاث
سنوات من
غزو
موسكو
لأوكرانيا. (الشرق الأوسط)
