ميرتس: قمة ألاسكا قد تكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم (الجمعة)، أنه لدى اليوم «فرصة» للموافقة على وقف إطلاق النار في خلال قمته مع الرئيس الأميركي ترمب في ألاسكا.وقال ميرتس في بيان: «الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني ويتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار».وأضاف: «بوسع ترمب الآن اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام» بعد أكثر من ثلاث غزو لأوكرانيا. (الشرق الأوسط)