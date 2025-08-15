Advertisement

عربي-دولي

قمة ألاسكا.. روسيا تحرز انتصارًا تكتيكيًا وسط توتر الملف الأوكراني

15-08-2025 | 01:26
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشرته الجمعة، أن قمة ألاسكا المزمعة اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستمثل انتصارا لروسيا حتى دون إحراز تقدم في الملف الأوكراني.
وذكرت الصحيفة، أن مجرد إجراء المفاوضات "يخرج موسكو من عزلتها الدولية"، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين فرصة للتأثير على ترامب شخصيا"، وفق تعبيرها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كتبت أمس الخميس في نفس السياق، قالت إن روسيا نجحت في إعادة بناء النظام العالمي حتى قبل قمة ألاسكا يوم غد.

وقالت الصحيفة إنه "حتى قبل بدء المحادثات يعزز اجتماع بوتين وترامب المرتقب هدف روسيا المتمثل بإعادة رسم النظام الأمني العالمي، حيث يعيد الرجلان إحياء نظام القوى العظمى الذي تدير فيه بضع دول زمام الأمور".

وأضافت الصحيفة أن "قمة ألاسكا لم تكن الانتصار المهم الوحيد لبوتين، الذي تجنب تهديد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على مستوردي النفط الروسي، وتهرب من دعواته لوقف إطلاق النار حتى عاد ترامب إلى إلقاء اللوم على زيلينسكي في الحرب".

واعتبرت الصحيفة أن "مشهد اجتماع ألاسكا يعزز هدف بوتين الراسخ المتمثل في إعادة بناء روسيا كإحدى القوى العالمية الكبرى القليلة ذات مناطق النفوذ المشروعة، كما يحقق هدفه التكتيكي المتمثل في عقد لقاء ثنائي لاستقطاب ترامب والتلاعب به"، وفق تعبيرها. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24