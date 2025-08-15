قمة ألاسكا.. روسيا تحرز انتصارًا تكتيكيًا وسط توتر الملف الأوكراني

Advertisement

اعتبرت صحيفة " تايمز" في مقال نشرته الجمعة، أن قمة ألاسكا المزمعة اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستمثل انتصارا لروسيا حتى دون إحراز تقدم في الملف الأوكراني.وذكرت الصحيفة، أن مجرد إجراء المفاوضات "يخرج من عزلتها الدولية"، ويمنح " فرصة للتأثير على شخصيا"، وفق تعبيرها.وكانت صحيفة " " كتبت أمس الخميس في نفس السياق، قالت إن نجحت في إعادة بناء النظام العالمي حتى قبل قمة ألاسكا يوم غد.وقالت الصحيفة إنه "حتى قبل بدء المحادثات يعزز اجتماع بوتين وترامب المرتقب هدف روسيا المتمثل بإعادة رسم النظام الأمني العالمي، حيث يعيد الرجلان إحياء نظام القوى العظمى الذي تدير فيه بضع دول زمام الأمور".وأضافت الصحيفة أن "قمة ألاسكا لم تكن الانتصار المهم الوحيد لبوتين، الذي تجنب تهديد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على مستوردي الروسي، وتهرب من دعواته لوقف إطلاق النار حتى عاد ترامب إلى إلقاء اللوم على في الحرب".واعتبرت الصحيفة أن "مشهد اجتماع ألاسكا يعزز هدف بوتين الراسخ المتمثل في إعادة بناء روسيا كإحدى القوى العالمية الكبرى القليلة ذات مناطق النفوذ المشروعة، كما يحقق هدفه التكتيكي المتمثل في عقد لقاء ثنائي لاستقطاب ترامب والتلاعب به"، وفق تعبيرها. (روسيا اليوم)