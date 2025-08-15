هجمات جديدة في سوريا.. هذا ما حصل خلال الـ72 ساعة الماضية

Advertisement

أعلنت في أن هجمات نفذتها مجموعات وصفتها بـ"فلول النظام البائد" استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش خلال الساعات الـ72 الماضية في وطرطوس.وذكرت الوزارة في بيان متأخر ليل الخميس/الجمعة أن إحدى هذه المجموعات هاجمت آلية عسكرية في دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدة استمرارها في حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي.وحذرت من أي محاولة لزعزعة الأمن في الساحل السوري، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين.يأتي ذلك بعد أشهر من أحداث العنف التي شهدتها مناطق اللاذقية وطرطوس وبانياس في 6 آذار الماضي، والتي طالت مدنيين وعناصر من . آنذاك، حمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق مسؤولية الهجمات، فيما وُجّهت اتهامات لعناصر أمنية بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين وحرق وسرقة منازل. (العربية)