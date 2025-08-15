الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حماس"

Advertisement

أعلن الجيش اغتيال قواته ناصر موسى في " " بضربة استهدفته في منطقة في .وقال الجيش الإسرائيلي إن "موسى كان مسؤولا عن الجاهزية العملياتية والتدريبات في لواء ، الذي تقدم ونفذ هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين خلال الحرب".وأضاف أن "موسى كان شريكا مقربا لمحمد سباعنة، رفح، الذي قضي عليه في مايو/أيار 2025. بالإضافة إلى ذلك، شغل ناصر موسى مناصب عدة في لواء رفح التابع لحماس، بما في ذلك مناصب في الاستخبارات العسكرية ومنظومة المراقبة".وقال إن "اغتيال موسى يضعف القدرات العملياتية للواء رفح وقدرة إرهابيي حماس على تنفيذ هجمات ضد قوات في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف أمس الخميس مبنى تستخدمه المنظمات الإرهابية في خان يونس لتخزين الصواريخ التي كانت معدة لإطلاقها على وقوات الجيش".وأضاف أنه "بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، تواصل قوات الجيش عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث عثرت في خان يونس على مبنى إرهابي وفككته، وقضت على خلايا إرهابية، كما فككت في جنوب غزة، عشرات البنى التحتية العسكرية، وقضت على إرهابيين من الجو".أما في شمال قطاع غزة، فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل حماية المدنيين في البلدات المجاورة لقطاع غزة. وقد قضت على إرهابيين، وهدمت أنفاقا شكلت تهديدا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل إلى جانب عملياتهما في قطاع غزة.