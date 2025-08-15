Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حماس"

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1404959-638908501545092082.jpg
Doc-P-1404959-638908501545092082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قواته ناصر موسى رئيس دائرة القيادة العسكرية في "حماس" بضربة استهدفته في منطقة خان يونس في قطاع غزة.
Advertisement

وقال الجيش الإسرائيلي إن "موسى كان مسؤولا عن الجاهزية العملياتية والتدريبات في لواء رفح، الذي تقدم ونفذ هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين خلال الحرب".

وأضاف أن "موسى كان شريكا مقربا لمحمد سباعنة، قائد لواء رفح، الذي قضي عليه في مايو/أيار 2025. بالإضافة إلى ذلك، شغل ناصر موسى مناصب عدة في لواء رفح التابع لحماس، بما في ذلك مناصب في الاستخبارات العسكرية ومنظومة المراقبة".

وقال إن "اغتيال موسى يضعف القدرات العملياتية للواء رفح وقدرة إرهابيي حماس على تنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف أمس الخميس مبنى تستخدمه المنظمات الإرهابية في خان يونس لتخزين الصواريخ التي كانت معدة لإطلاقها على دولة إسرائيل وقوات الجيش".

وأضاف أنه "بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تواصل قوات الجيش عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث عثرت في خان يونس على مبنى إرهابي وفككته، وقضت على خلايا إرهابية، كما فككت في جنوب غزة، عشرات البنى التحتية العسكرية، وقضت على إرهابيين من الجو".

أما في شمال قطاع غزة، فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل حماية المدنيين في البلدات المجاورة لقطاع غزة. وقد قضت على إرهابيين، وهدمت أنفاقا شكلت تهديدا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل إلى جانب الشاباك عملياتهما في قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس محمد العمور في خان يونس
lebanon 24
15/08/2025 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا
lebanon 24
15/08/2025 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مع كلام عن قرب انتهاء الحرب.. إسرائيل تُعلن اغتيال آخر قيادة عليا في "حماس"
lebanon 24
15/08/2025 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على "مهران مصطفى بعجور" القيادي بحماس في طرابلس
lebanon 24
15/08/2025 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:32 | 2025-08-15
04:32 | 2025-08-15
04:13 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
03:55 | 2025-08-15
03:35 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24